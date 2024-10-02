Иркутский ученый: Заблудившееся лето может вернуться

«Каким будет октябрь 2024 года в Иркутской области? Среднемесячная температура октября в Иркутске еще плюсовая (плюс 2 градуса), но уже почти на 8 градусов ниже, чем в сентябре. Октябрь — единственный месяц, когда равновероятно выпадение дождя, снега и мокрого снега. В октябре отмечается осенний максимум средней скорости ветра, и начинает формироваться снежный покров. На севере области это первый месяц с отрицательной среднемесячной температурой воздуха, когда средняя высота снега составляет 6 сантиметров, а максимальная достигает 33 сантиметров», — рассказала Инна Латышева в интервью порталу ИрСити.