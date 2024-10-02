Иркутский ученый: Заблудившееся лето может вернуться

По мнению заведующей кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ Инны Латышевой, произойдет это в третьей декаде второго осеннего месяца.
«Каким будет октябрь 2024 года в Иркутской области? Среднемесячная температура октября в Иркутске еще плюсовая (плюс 2 градуса), но уже почти на 8 градусов ниже, чем в сентябре. Октябрь — единственный месяц, когда равновероятно выпадение дождя, снега и мокрого снега. В октябре отмечается осенний максимум средней скорости ветра, и начинает формироваться снежный покров. На севере области это первый месяц с отрицательной среднемесячной температурой воздуха, когда средняя высота снега составляет 6 сантиметров, а максимальная достигает 33 сантиметров», — рассказала Инна Латышева в интервью порталу ИрСити.
По словам климатолога, на юге области октябрь 2024 года может быть в среднем холоднее нормы, а на севере — теплее:
«Народное название октября — зазимник — вполне оправдывается и указывает на приход первого снега. Из поры золотой осени мы уверенно шагнем в глубокую осень с более резкими перепадами температур и давления, что огорчит метеочувствительных людей».
Но есть и хорошая новость: поскольку Иркутск находится вблизи центра Монгольского антициклона, весьма вероятно, что ясные, солнечные дни у нас всё же будут в этом октябре:
«В отдельные дни октября может вернуться заблудившееся лето, как это было 18 октября 1946 года, когда в Иркутске воздух прогрелся до плюс 25,6 градуса», — говорит Латышева.