Омичка попала в финал конкурса талантов «Мисс Россия — 2024»

Омичка Алина Герман стала претенденткой на победу в финальном шоу «Мисс Россия — 2024». Мероприятие состоится в эту субботу, 5 октября, в концертном зале Barvikha Luxury Village в Подмосковье. В конкурсе принимают участие незамужние девушки из России в возрасте от 18 до 23 лет.
На официальном сайте проекта уже можно проголосовать за участницу. Первые 10 девушек, которые наберут наибольшее количество голосов, пройдут в топ-20 финалисток. Ещё 10 участниц выберет профессиональное жюри.
В данный момент 22-летняя Алина Герман набрала уже 560 голосов. Омичка окончила институт театрального искусства им. П. М. Ершова. Она увлекается изучением иностранных языков, любит спорт, путешествия, искусство и литературу. Любимые книги девушки — «Война и Мир» Льва Толстого, а также «Ночь в Лиссабоне» Эрих Марии Ремарк. Среди любимых фильмов — «Девчата», «Джанго Освобождённый» и «Как выйти замуж за миллионера».
Отметим, что «Мисс Россия» — крупнейший конкурс красоты в стране. Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Отборочные туры есть во всех регионах России. Каждый год в кастингах принимают участие от 80 тысяч девушек. Победительница будет представлять страну на крупнейших международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».