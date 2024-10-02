Омичка попала в финал конкурса талантов «Мисс Россия — 2024»

Отметим, что «Мисс Россия» — крупнейший конкурс красоты в стране. Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Отборочные туры есть во всех регионах России. Каждый год в кастингах принимают участие от 80 тысяч девушек. Победительница будет представлять страну на крупнейших международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».