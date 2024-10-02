Станет теплее и уютнее. В регионе начался отопительный сезон

Перед главами городов и районов губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу подойти к запуску сезона со всей ответственностью, не затягивать процесс. Областные власти помогают каждому муниципалитету, но и на местах должны предпринять все необходимые действия.
«Не тянуть до последнего».
Отопительный сезон начали уже в 31 муниципалитете. Так, центральное отопление включат в Верхнем Уфалее и Трёхгорном, а также в Ашинском, Каслинском и Нязепетровском районах, Златоусте, Озёрске, многих других городах и районах.
В связи с этим Алексей Текслер назвал два приоритета: "Два важных поручения главам муниципалитетов. Первое: начинать подключение надо заблаговременно, не тянуть до последнего. В целом у нас все города и районы к отопительному сезону готовы. В зоне прямой ответственности руководителей муниципалитетов оперативная реакция на любые инциденты. За это буду спрашивать особо.
Второе: приоритет социальным учреждениям. Детские сады, школы, больницы нужно подключать к теплу по первому запросу, в отдельном порядке. Многие ощутили, что сезон вирусных инфекций в этом году начался раньше обычного. Нужно избежать дополнительных рисков для детей".
Как указал губернатор, область помогает всем муниципалитетам в подготовке к отопительному сезону. «В прошлом году построили и реконструировали три котельные. Сейчас делаем сразу восемь по всему региону. В Верхнем Уфалее, Юрюзани, Кусе работы завершаются, новые котельные вступят в отопительный сезон», — сообщил глава региона.
Тем не менее подготовка к сезону в некоторых городах и районах оставляет желать лучшего. «На особом контроле у меня проблемные точки, — отметил Алексей Текслер. — Например, ДОС (военный городок) в Чебаркуле. Летом на встрече обещал жителям завершить ремонт сетей, подготовить котельную к зиме. Эта работа завершается, ДОС планово входит в отопительный сезон».
В зависимости от погоды.
В Челябинске отопительный сезон стартовал 1 октября. В администрации города рассказали, что запуск системы может занять от пяти до семи дней. Температуру батарей будут поднимать постепенно. Сейчас, когда вернулась относительно тёплая погода, котельные будут работать с пониженными параметрами, но в дальнейшем станут увеличивать мощность по мере похолодания. Что касается детских садов, школ, больниц, то, как уточнили в мэрии, тепло в эти учреждения подают по заявкам руководителей.
Батареи постепенно будут становиться горячими и в других муниципалитетах. Например, глава Златоуста Олег Решетников пояснил, что трубы могут наполняться теплоносителем до десяти дней. «Многое зависит и от оперативности управляющих компаний, которые должны подключить к ресурсу обслуживаемые дома», — сказал мэр.
В Магнитогорске отопительный сезон начнётся в течение нынешней недели. Как рассказала исполняющая обязанности начальника управления транспорта и коммунального хозяйства городской администрации Татьяна Смольянинова, «уже подключено отопление в 60 детских садах, 15 школах, в одном учреждении здравоохранения, двух зданиях социальной сферы». Глава Магнитогорска Сергей Бердников добавил: «В течение недели все управляющие компании смогут принять тепло и довести его до потребителя, чтобы к похолоданию у людей появилось отопление».