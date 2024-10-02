Станет теплее и уютнее. В регионе начался отопительный сезон

В Челябинске отопительный сезон стартовал 1 октября. В администрации города рассказали, что запуск системы может занять от пяти до семи дней. Температуру батарей будут поднимать постепенно. Сейчас, когда вернулась относительно тёплая погода, котельные будут работать с пониженными параметрами, но в дальнейшем станут увеличивать мощность по мере похолодания. Что касается детских садов, школ, больниц, то, как уточнили в мэрии, тепло в эти учреждения подают по заявкам руководителей.