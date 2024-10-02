Сергей Кравчук: «Вы обладаете удивительной силой воли»

Заботе о людях с ограниченными возможностями здоровья в Хабаровске уделяют особое внимание. Администрация города поддерживает тесный контакт со всеми общественными организациями, защищающими их интересы, и незамедлительно реагирует на их обращения. В первую среду октября во всем мире отмечается Международный день детского церебрального паралича. В этот день, 2 октября, мэрия и общественники подарили детям с ОВЗ праздничный концерт. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".