Сергей Кравчук: «Вы обладаете удивительной силой воли»

Заботе о людях с ограниченными возможностями здоровья в Хабаровске уделяют особое внимание. Администрация города поддерживает тесный контакт со всеми общественными организациями, защищающими их интересы, и незамедлительно реагирует на их обращения. В первую среду октября во всем мире отмечается Международный день детского церебрального паралича. В этот день, 2 октября, мэрия и общественники подарили детям с ОВЗ праздничный концерт. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На мероприятии, которое прошло в одном из ресторанов Хабаровска, дети и их родители смогли пообщаться в непринужденной обстановке, посмотреть лазерное шоу и выступление творческих коллективов, поиграть и сфотографироваться с ростовыми куклами.
С приветственным словом к участникам обратился мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«Дорогие ребята, вы обладаете удивительной силой воли. Многие из вас, превозмогая трудности, достигают успехов в учебе и творчестве. Особые слова благодарности хочется сказать общественным организациям и благотворительным фондам, которые защищают права инвалидов. Дорогие друзья! Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным улыбками и хорошим настроением», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Он подчеркнул, что в краевой столице сегодня проживают 2,3 тысячи человек с ОВЗ. Несмотря на свои недуги, они по-прежнему полноправные члены нашего общества. Администрация города ежегодно выделяет денежные средства на создание комфортных условий для этой категории населения.
Организаторами мероприятия «Мы можем все» стали автономная некоммерческая организация «Крылья надежды» и центр по работе с населением «Диалог».
«Всего в празднике поучаствовали сорок ребят и столько же их родителей. Это ежегодное мероприятие. Оно проводится уже в седьмой раз. Значимо, что в этом году к нам приехал мэр Хабаровска. Он пообщался с семьями, где воспитываются особенные дети», — отметил руководитель АНО «Крылья Надежды» Сергей Давейнис.