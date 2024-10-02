Осень на севере Хабаровского края рассыпает золотое и красное

Ты жмуришься, прикрывая глаза ладонью, и возникает состояние тишины и покоя, замедленности, как в документальном кино. И думаешь, хорошо бы ничего не упустить, все оставить в памяти до следующей осени. Ибо это тот миг в природе, когда уже все свершилось, и между тем все еще только начинается.

