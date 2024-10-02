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Осень на севере Хабаровского края рассыпает золотое и красное

Словно в природе случился большой праздник.

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Источник: Mail.ru

Осень так неожиданно расцвечивает привычные пейзажи — леса, тропинки в парке, скверы и бульвары, что знакомые картины становятся едва узнаваемыми. Они становятся такими прозрачными, легкими, и при этом парадно- торжественными, словно в природе случился большой праздник, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

И ему радуются люди, которые отправляются в путь, и медведи, обитающие в здешних краях.

Эти удивительные снимки — из Николаевска-на-Амуре. Север, но ничего сурового в облике его нет. Одна сплошная лирика, располагающая к легкой грусти и мечтательности. Осень смягчает краски, рассыпая обилие красного и золотого, отчего хочется улыбнуться, остановиться и помолчать. Подумать о чем-то своем, сокровенном. И пойти дальше, шурша листьями.

Солнце еще греет, а потому с радостью предаешься ощущениям полноты жизни, ее щедрой осенней сочности и спелости.

Ты жмуришься, прикрывая глаза ладонью, и возникает состояние тишины и покоя, замедленности, как в документальном кино. И думаешь, хорошо бы ничего не упустить, все оставить в памяти до следующей осени. Ибо это тот миг в природе, когда уже все свершилось, и между тем все еще только начинается.