Почти 150 тысяч поросят родилось в Иркутской области с начала 2024 года

— За восемь месяцев этого года в сельскохозяйственных организациях Приангарья произведено 18,6 тыс. тонн свинины. Вместе с тем на основании статистических данных, по итогам прошлого года регион занимает седьмое место в СФО по производству свинины — 41,3 тысячи тонн в живом весе, — поделились в пресс-службе правительства.