Почти 150 тысяч поросят родилось в Иркутской области с начала 2024 года

В Иркутской области с начала 2024 года родилось 147 тысячи поросят. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, к 2030 году производство свинины планируют увеличить на 77%. В текущем, среди поголовья новорожденных свиней большую часть занимают породы крупная белая, ландрас и дюрок.
— За восемь месяцев этого года в сельскохозяйственных организациях Приангарья произведено 18,6 тыс. тонн свинины. Вместе с тем на основании статистических данных, по итогам прошлого года регион занимает седьмое место в СФО по производству свинины — 41,3 тысячи тонн в живом весе, — поделились в пресс-службе правительства.
Предварительно, к концу этого года, учитывая личные подсобные хозяйства, будет произведено более 41 тысячи тонн свинины.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что кошке из Бурятии по кличке Харли необходима пластика носа. Без операции животное не может нормально дышать.