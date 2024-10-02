Пьяную омичку сняли с самолёта, который летел в Сочи

Ранее мы сообщали, что двое мужчин прошли на борт самолёта рейса Омск — Санкт-Петербург в алкогольном опьянении и вели себя ненадлежащим образом. Сотрудники полиции установили, что 41-летний и 49-летний жители Омской области с трудом ориентируются в окружающей обстановке ввиду алкогольного опьянения. Один из них выражался матом и не реагировал на замечания членов экипажа.