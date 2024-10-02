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Пьяную омичку сняли с самолёта, который летел в Сочи

В Сочи женщина так и не полетела.

Источник: РИА "Новости"

Транспортная полиция Сибири сообщила об омичке, которая пьяной оказалась на борту самолёта, следовавшего в Сочи.

Полицейских вызвали члены экипажа. Прибывшие правоохранители установили, что экипаж воздушного судна обратил внимание на 53-летнюю женщину с видимыми признаками опьянения. В целях обеспечения безопасности полета её сняли с самолёта и оштрафовали за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее мы сообщали, что двое мужчин прошли на борт самолёта рейса Омск — Санкт-Петербург в алкогольном опьянении и вели себя ненадлежащим образом. Сотрудники полиции установили, что 41-летний и 49-летний жители Омской области с трудом ориентируются в окружающей обстановке ввиду алкогольного опьянения. Один из них выражался матом и не реагировал на замечания членов экипажа.