Пьяную омичку сняли с самолёта, который летел в Сочи

Транспортная полиция Сибири сообщила об омичке, которая пьяной оказалась на борту самолёта, следовавшего в Сочи.
Полицейских вызвали члены экипажа. Прибывшие правоохранители установили, что экипаж воздушного судна обратил внимание на 53-летнюю женщину с видимыми признаками опьянения. В целях обеспечения безопасности полета её сняли с самолёта и оштрафовали за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Ранее мы сообщали, что двое мужчин прошли на борт самолёта рейса Омск — Санкт-Петербург в алкогольном опьянении и вели себя ненадлежащим образом. Сотрудники полиции установили, что 41-летний и 49-летний жители Омской области с трудом ориентируются в окружающей обстановке ввиду алкогольного опьянения. Один из них выражался матом и не реагировал на замечания членов экипажа.