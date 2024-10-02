После эфира у Андрея Малахова в СКР ждут доклад о поисках студентки из Ростова

Напомним, Анна Цомартова — старшая дочь многодетных родителей из Ростова. Она пропала семь месяцев назад в Каспийске, где выступала на соревнованиях по тайскому боксу вместе со сборной донской столицы. После боя 22-летняя девушка вышла из Дворца спорта имени Алиева и отправилась к морю. С тех пор студентку РЮИ МВД больше никто не видел.