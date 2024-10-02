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После эфира у Андрея Малахова в СКР ждут доклад о поисках студентки из Ростова

Глава СК России потребовал доклад о ходе поисков ростовчанки Анны Цомартовой.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о поисках студентки из Ростовской области Анны Цомартовой. Новые данные потребовались после эфира в студии Андрея Малахова.

— Родственники пропавшей девушки в студии высказывали различные версии ее исчезновения, а также указали на возможные недостатки при расследовании уголовного дела. Председатель СК России поручил представить доклад по доводам, озвученным в эфире, — рассказали в пресс-службе СКР.

Напомним, Анна Цомартова — старшая дочь многодетных родителей из Ростова. Она пропала семь месяцев назад в Каспийске, где выступала на соревнованиях по тайскому боксу вместе со сборной донской столицы. После боя 22-летняя девушка вышла из Дворца спорта имени Алиева и отправилась к морю. С тех пор студентку РЮИ МВД больше никто не видел.

«КП — Ростов-на-Дону» следит за ситуацией. Ранее отец девушки рассказал о том, что нового произошло в деле.