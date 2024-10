СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни

Британская группа Pink Floyd согласилась на сделку с компанией Sony Music о передаче прав на свою музыку, в том числе на треки Wish You Were Here и Money почти за $400 млн. Об этом сообщило издание FT со ссылкой на источники.