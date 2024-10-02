В Крыму до конца года введут в эксплуатацию пять новых отелей

Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий на заседании Президиума Государственного Совета Республики Крым. До конца 2024 года будет работать 5 новых отелей на 132 номера. С 2014 года введены в эксплуатацию 72 новых санаторно-курортных и гостиничных организации на почти 4 тыс. номеров, а также проведена модернизация 568 объектов размещения, — цитирует министра пресс-служба.