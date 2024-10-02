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Житель Красноярска пожаловался на гнилые фрукты в «Светофоре»

Сети магазинов объявили предостережение.

Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор объявил предостережение сети магазинов «Светофор» за гнилые фрукты и насекомых. Как рассказали в управлении, с жалобой обратился житель Красноярска — в магазине на улице Аральской покупатель заметил яблоки и помидоры, которые были испорчены и уже не предназначались для употребления. Гниющая продукция стала приманкой для мух, которые также летали по всму магазину.

Красноярцам напоминают: в случае обнаружения продуктов с плесенью или гнилостными изменениями необходимо сообщить об этом администратору торговой точки. Если сотрудник ничего не сделает, то это является основанием для обращения в Роспотребнадзор.