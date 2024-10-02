Житель Красноярска пожаловался на гнилые фрукты в «Светофоре»

Роспотребнадзор объявил предостережение сети магазинов «Светофор» за гнилые фрукты и насекомых. Как рассказали в управлении, с жалобой обратился житель Красноярска — в магазине на улице Аральской покупатель заметил яблоки и помидоры, которые были испорчены и уже не предназначались для употребления. Гниющая продукция стала приманкой для мух, которые также летали по всму магазину.