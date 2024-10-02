Новый необычный питомец поселился в красноярском «Роевом ручье»

Новый питомец — трехлетний самец кинкажу. 28 августа животное приехало в парк «Роев ручей» из новосибирского зоопарка, где был рожден в 2021 году. Родители нашего кинкажу тоже из зоопарка, а бабушка и дедушка — из дикой природы, с Гайаны.