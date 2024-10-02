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Новый необычный питомец поселился в красноярском «Роевом ручье»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Экзотический зверек приехал в зоопарк еще в конце лета.

Источник: Соцсети

Новый питомец — трехлетний самец кинкажу. 28 августа животное приехало в парк «Роев ручей» из новосибирского зоопарка, где был рожден в 2021 году. Родители нашего кинкажу тоже из зоопарка, а бабушка и дедушка — из дикой природы, с Гайаны.

Новый питомец прошел карантин, и уже сейчас на него можно посмотреть в вольере в комплексе «Экзотические животные». Имени у зверька пока нет.

В пресс-службе «Роева ручья» рассказывают, что кинкажу обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки, проводя большую часть времени на деревьях. В переводе с диалекта местных индейцев кинкажу означает — медовый медведь, цветочный медведь.

флора и фауна