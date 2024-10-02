Возле уфимского парка Лесоводов появится квартал с жилыми домами

В Уфе квартал возле парка Лесоводов застроят жилыми домами. Это следует из постановления, подписанного главой городской администрации Ратмиром Мавлиевым.
В документе говорится о территории площадью 40,5 гектар, ограниченной улицами Бессонова, Заводская, бульваром Хадии Давлетшиной и проспектом Салавата Юлаева. Здесь находятся административные здания, жилые многоэтажные и частные дома, а также образовательные учреждения.
Мэрия отдала квартал в разработку «Специализированному застройщику Проект С-62». Здесь появятся многоэтажные многоквартирные и смешанные жилые застройки.
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