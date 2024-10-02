«Бабушку на час вызывали?»: в Красноярске стартовал социальный проект

У многих самые теплые и трогательные воспоминания из детства связаны с бабушками. Они и шалости прощают, и вкусностями угощают, и сказки перед сном читают. Одним словом, бабушка — это любовь и забота.
Но бывает так, что бабушка далеко. А она так нужна… В Красноярске стартовал социальный проект «Бабушка на час», организованный по инициативе городского Совета ветеранов. В проекте участвуют восемь женщин-добровольцев. Волонтеры серебряного возраста готовились несколько месяцев. Они общались с психологами и педагогами. Ведь им предстоит общаться с незнакомыми ребятишками, искать к ним подход, общаться, ходить с ними на дополнительные занятия и секции, учить уроки и присматривать дома, в отсутствии родителей, сообщают Sibnovosti со ссылкой на администрацию города.
Одна из таких бабушек — Татьяна Александровна Аксне, член Совета ветеранов Советского района. Ей 68 лет, педагог на пенсии, так что подход к детям знает. Она будет помогать маме троих детей. Старший сын в семье сейчас на СВО. Мама работает на двух работах, младшие нуждаются в присмотре и внимании. Тут и поможет бабушка — будет ездить с ними на занятия в музыкальную школу. Кстати, все разрешения оформляются в должном порядке, чтобы у школы не было вопросов.
Проект «Бабушка на час» будет работать в пилотном режиме с сентября по ноябрь. Обратите внимание, что первые восемь «бабушек на час» будут работать с семьями участников СВО. Городской совет ветеранов сейчас собирает заявки от желающих попасть в проект.
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