«Бабушку на час вызывали?»: в Красноярске стартовал социальный проект

Но бывает так, что бабушка далеко. А она так нужна… В Красноярске стартовал социальный проект «Бабушка на час», организованный по инициативе городского Совета ветеранов. В проекте участвуют восемь женщин-добровольцев. Волонтеры серебряного возраста готовились несколько месяцев. Они общались с психологами и педагогами. Ведь им предстоит общаться с незнакомыми ребятишками, искать к ним подход, общаться, ходить с ними на дополнительные занятия и секции, учить уроки и присматривать дома, в отсутствии родителей, сообщают Sibnovosti со ссылкой на администрацию города.