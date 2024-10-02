Красноярский край оказался на дне экологического рейтинга России

Сводный экологический индекс Красноярского края составил 63 балла, что указывает на ряд сложностей в этой сфере. Природоохранный индекс оказался на уровне 39, что подчеркивает необходимость пересмотра экосистемных стратегий. Социально-экологический индекс достиг 80, в то время как промышленно-экологический зафиксирован на отметке 56. Эти данные являются результатом анализа, проведенного с учетом различных факторов, влияющих на экологическую обстановку.