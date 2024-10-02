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Красноярский край оказался на дне экологического рейтинга России

По данным Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», Красноярский край занял 78-е место среди 83 субъектов Российской Федерации в национальном экологическом рейтинге на лето 2024 года.

Исследование проведено для выявления состояния окружающей среды и эффективности природоохранных мер в различных регионах.

Сводный экологический индекс Красноярского края составил 63 балла, что указывает на ряд сложностей в этой сфере. Природоохранный индекс оказался на уровне 39, что подчеркивает необходимость пересмотра экосистемных стратегий. Социально-экологический индекс достиг 80, в то время как промышленно-экологический зафиксирован на отметке 56. Эти данные являются результатом анализа, проведенного с учетом различных факторов, влияющих на экологическую обстановку.

Республика Алтай была отмечена как лидер по экологии, а среди отстающих регионов — Челябинская и Свердловская области, а также Забайкальский край.

Ранее стало известно, что в Норильске чиновник и бизнесмен организовали схему на мусорных площадках.

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