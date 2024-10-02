Красноярский край оказался на дне экологического рейтинга России

Исследование проведено для выявления состояния окружающей среды и эффективности природоохранных мер в различных регионах.
Сводный экологический индекс Красноярского края составил 63 балла, что указывает на ряд сложностей в этой сфере. Природоохранный индекс оказался на уровне 39, что подчеркивает необходимость пересмотра экосистемных стратегий. Социально-экологический индекс достиг 80, в то время как промышленно-экологический зафиксирован на отметке 56. Эти данные являются результатом анализа, проведенного с учетом различных факторов, влияющих на экологическую обстановку.
Республика Алтай была отмечена как лидер по экологии, а среди отстающих регионов — Челябинская и Свердловская области, а также Забайкальский край.
Ранее стало известно, что в Норильске чиновник и бизнесмен организовали схему на мусорных площадках.