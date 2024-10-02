Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяную пассажирку из Омска задержали на борту самолета

Женщина планировала вылететь из Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Бортпроводники самолета, вылетающего в Омск из Сочи, вызвали транспортную полицию из-за пьяной пассажирки на борту. Женщину сняли с рейса, отказав в перевозке.

Полицейские установили, что 53-летняя омичка была в состоянии опьянения на борту. В целях безопасности командир судна отказал женщине в перелете.

Омичку доставили в дежурную часть, где было проведено медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения у пассажирки.

На нарушительницу составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («появление в общественных местах в состоянии опьянения»).