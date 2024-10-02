Пьяную пассажирку из Омска задержали на борту самолета

Бортпроводники самолета, вылетающего в Омск из Сочи, вызвали транспортную полицию из-за пьяной пассажирки на борту. Женщину сняли с рейса, отказав в перевозке.
Полицейские установили, что 53-летняя омичка была в состоянии опьянения на борту. В целях безопасности командир судна отказал женщине в перелете.
Омичку доставили в дежурную часть, где было проведено медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения у пассажирки.
На нарушительницу составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («появление в общественных местах в состоянии опьянения»).