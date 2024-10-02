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В Новосибирске арестовали директора по режиму и кадрам оборонного завода

Василия Белендира обвиняют в коммерческом подкупе.

Источник: Reuters

Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении директора по режиму и кадрам филиала АО «НПО Луч» Василия Белендира, обвинённого в коммерческом подкупе. Об этом в среду, 2 октября сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.

По версии следствия, с января 2023-го по сентября 2024 года обвиняемый через посредника получил коммерческий подкуп за заключение договора подряда в рамках госконтракта по оборонному заказу и за заключение договора аренды помещений.

Общую сумму коммерческого подкупа следователи оценили в 2 440 000 рублей, что является особо крупным размером.

Постановлением Ленинского суда от 2 октября 2024 года Белендиру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября 2024 года.

«Постановление в законную силу не вступило», — уточнили в пресс-службе управления Судебного департамента.

Согласно данным портала Rusprofile, основным видом деятельности АО «НПО Луч» является производство оружия и боеприпасов.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что суд продлил арест экс-главе потребрынка Новосибирска Виталию Витухину.