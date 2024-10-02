Власти вновь перенесли открытие новой поликлиники на Сельме в Калининграде. Медучреждение должно заработать в течение октября. Об этом сообщили представители регионального министерства здравоохранения в комментариях губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
Сейчас поликлиника проходит процедуру лицензирования. В региональном Минздраве отметили, что это очень сложный процесс.
«Чтобы получить лицензии на каждый заявленный вид медицинской деятельности, необходимо учесть колоссальный объём мелочей. Руководство поликлиники постарается завершить эту процедуру как можно скорее — в течение октября», — говорится в комментарии.
Площадь новой поликлиники для взрослых и детей на улице Согласия составляет 16 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 1120 посещений в смену. К учреждению будут прикреплены пациенты с участков Горбольницы № 4, которые обслуживаются в филиале на Лефорта, а также частично отделения № 6 Городской детской поликлиники. В общей сложности это около 38 тысяч человек, в том числе 8 840 детей.
В медицинском учреждении подготовили кабинеты для специалистов, рентген- и функциональной диагностики, эндоскопии, физиотерапии, дневной стационар. В кадровом резерве — 52 врача, в том числе из других регионов, а также 86 работников среднего звена.
Открытие поликлиники неоднократно переносили. В августе стало известно, что её рассчитывают открыть до конца сентября.
Медицинское учреждение на Сельме начали строить в 2020 году. Это первая новая поликлиника в регионе за последние 30 лет. В апреле 2024-го её ввели в эксплуатацию. На строительство поликлиники потратили 1,8 миллиарда рублей, в том числе 500 миллионов — на оборудование.