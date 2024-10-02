Михаил Боярский рассказал, почему Вячеслав Добрынин стеснялся петь

По словам актера и певца Михаила Боярского, он много лет советовал другу петь самостоятельно.
«Я помню, как мы познакомились. Он позвонил и предложил посмотреть свои песни, в итоге мы записали целую серию композиций от “Рыжего коня” до “Большой медведицы”», — поделился Боярский в разговоре с «Абзацем». Через некоторое время Добрынин смог пересилить стеснение, и музыканты стали выступать вместе, ездить на гастроли.
Михаил Сергеевич также отметил, что композитор был поклонником The Beatles и, например, трек «Улетаю в твои глаза» (1999) написал под их влиянием.
Вячеслава Добрынина не стало 1 октября. Ему было 78 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.