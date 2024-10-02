Михаил Боярский рассказал, почему Вячеслав Добрынин стеснялся петь

«Я помню, как мы познакомились. Он позвонил и предложил посмотреть свои песни, в итоге мы записали целую серию композиций от “Рыжего коня” до “Большой медведицы”», — поделился Боярский в разговоре с «Абзацем». Через некоторое время Добрынин смог пересилить стеснение, и музыканты стали выступать вместе, ездить на гастроли.