800 педагогов не хватает в новосибирских школах

— У нас около 20 тысяч педагогов допобразования, а также в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Ежегодно прием молодых специалистов осуществляется. Цифра текущего года нас радует — пока это 329 человек, — сказал он, добавив, что по окончанию последней учебной четверти остаются около 90% специалистов.