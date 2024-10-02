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800 педагогов не хватает в новосибирских школах

Список востребованных вакансий в сфере образования пополнили тьюторы.

Источник: Freepik

В Новосибирске около 800 педагогов требуется в образовательных учреждениях. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев во время пресс-конференции в ТАСС 2 октября.

По словам Ахметгареева, в учреждениях не хватает учителей иностранного и русского языков, а также математики и физики. Кроме того, на данный момент существует сильная востребованность в тьюторах в дошкольных и образовательных учреждениях.

— У нас около 20 тысяч педагогов допобразования, а также в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Ежегодно прием молодых специалистов осуществляется. Цифра текущего года нас радует — пока это 329 человек, — сказал он, добавив, что по окончанию последней учебной четверти остаются около 90% специалистов.

В регионе же ежегодно требуется около 1000 преподавателей, отметила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. Однако в 2024 году отмечен прирост специалистов в школах — 200 педагогических работников.

На данный момент в области работают более 26 тысяч учителей.

— Ситуация начинается улучшаться. Порядка 650 молодых специалистов выбрали своей миссией преподавательскую деятельность, — сказала Мария Жафярова.

Ранее стало известно, что в новосибирских школах не отменяют чирлидинг и гольф. Читайте также: сколько зарабатывают хоккеисты ХК «Сибирь».

Арина ВЛАСЕНКО.

образование