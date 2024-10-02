Ростовчанам предлагают поделиться обогревателями и теплой одеждой

В День пожилого человека, 1 октября, в донской столице стартовала благотворительная акция «Дари тепло». Так, неравнодушные люди могут пожертвовать для нуждающихся уголь и дрова, ведь многие деревенские жители и сегодня отапливают дома по старинке. Также принимаются обогреватели, пледы, новая верхняя одежда и теплая обувь.
Известно, что мероприятие продлится до 15 октября и проводится в рамках губернаторской программы Года добрых дел в Ростовской области, чтобы поддержать малоимущих граждан и одиноких пенсионеров.
— Приглашаем к участию общественные и образовательные организации, предприятия, приходы православных храмов и просто отзывчивых жителей региона, — рассказали организаторы инициативы Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской епархии и служба помощи «Милосердие-на-Дону».
АЛЛО!
Куда привозить топливо и теплые вещи.
В Центр гуманитарной помощи Ростовской епархии по адресу: г. Ростов-на-Дону, улица Орбитальная, 1-б или в ближайшую церковь, где размещена афиша акции. Справки по бесплатному номеру горячей линии: 8−800−775−81−30. Сбор пожертвований проводится на сайте: miloserdie-na-donu.ru.