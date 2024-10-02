Ростовчанам предлагают поделиться обогревателями и теплой одеждой

В День пожилого человека, 1 октября, в донской столице стартовала благотворительная акция «Дари тепло». Так, неравнодушные люди могут пожертвовать для нуждающихся уголь и дрова, ведь многие деревенские жители и сегодня отапливают дома по старинке. Также принимаются обогреватели, пледы, новая верхняя одежда и теплая обувь.