Светлану Камбулову назначили главой Таганрога

Сегодня, 2 октября, в должности главы Таганрога утвердили Светлану Камбулову. Об этом рассказал работающий последний день сити-менеджер Андрей Фатеев. Напомним, ранее чиновник отказался от борьбы за управленческий пост.
— Новый состав депутатов гордумы избрал главу города Светлану Камбулову и председателя думы Романа Корякина. Уверен, слаженная работа исполнительной и законодательной властей должна стать залогом успеха, — написал в Telegram Андрей Фатеев.
Чиновник поблагодарил свою команду и жителей приморского города за поддержку, справедливую критику, неравнодушие и участие, как словом, так и делом. Также Андрей Фатеев выразил благодарность председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко и губернатору Василию Голубеву.
Добавим, с завтрашнего дня страницы в соцсетях, принадлежащие Андрею Фатееву, будут переименованы и переданы Светлане Камбуловой.
Ранее, с января 2022 года, Светлана Камбулова была заместителем главы администрации Таганрога по вопросам экономики, а еще раньше специалист занимала аналогичную должность в мэрии Ростова-на-Дону.
Чиновник также в разные годы возглавляла департамент экономики донской столицы и посты в правительстве региона, в частности, в департаменте развития малого и среднего бизнеса, а также в управлении развития предпринимательства.
Светлана Анатольевна окончила Пятигорский госпединститут иностранных языков, РАНХиГС по направлению «Мировая экономика» и ЮФУ — магистр направления «Экономика».