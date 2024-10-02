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Светлану Камбулову назначили главой Таганрога

Светлану Камбулову утвердили в должности главы Таганрога 2 октября.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 октября, в должности главы Таганрога утвердили Светлану Камбулову. Об этом рассказал работающий последний день сити-менеджер Андрей Фатеев. Напомним, ранее чиновник отказался от борьбы за управленческий пост.

— Новый состав депутатов гордумы избрал главу города Светлану Камбулову и председателя думы Романа Корякина. Уверен, слаженная работа исполнительной и законодательной властей должна стать залогом успеха, — написал в Telegram Андрей Фатеев.

Чиновник поблагодарил свою команду и жителей приморского города за поддержку, справедливую критику, неравнодушие и участие, как словом, так и делом. Также Андрей Фатеев выразил благодарность председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко и губернатору Василию Голубеву.

Добавим, с завтрашнего дня страницы в соцсетях, принадлежащие Андрею Фатееву, будут переименованы и переданы Светлане Камбуловой.

Ранее, с января 2022 года, Светлана Камбулова была заместителем главы администрации Таганрога по вопросам экономики, а еще раньше специалист занимала аналогичную должность в мэрии Ростова-на-Дону.

Чиновник также в разные годы возглавляла департамент экономики донской столицы и посты в правительстве региона, в частности, в департаменте развития малого и среднего бизнеса, а также в управлении развития предпринимательства.

Светлана Анатольевна окончила Пятигорский госпединститут иностранных языков, РАНХиГС по направлению «Мировая экономика» и ЮФУ — магистр направления «Экономика».