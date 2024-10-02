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Учитель физики из Красноярска вышел в финал федерального телепроекта «Классная тема!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Михаил Скрипкин работает в гимназии № 2. Уже не первый год он учавствует в «Классной теме!».

Источник: Красноярский край - официально

В этом году учитель физики вышел в финал федерального телепроекта. Финалистов определяли народным голосованием. За красноярского учителя проголосовали больше 19 тысяч человек.

В финале Михаил Скрипкин поборется с шестью другими учителями. Все они преподают разные предметы: химию, биологию, географию, русский язык и литературу, математику и историю. Им предстоит провести свои уроки для зрителей во время эфира на федеральном телеканале.

Победитель получит возможность создать свою авторскую телепрограмму, отмечают в пресс-службе краевого правительства.

образование