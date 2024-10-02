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Стало известно, какие птицы уже улетели из Новосибирска

Об улетевших птицах из Новосибирска рассказал орнитолог.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, ссылаясь на биолога Алексея Яновского, самые первые птицы, которые покинули Новосибирск, стали cтрижи.

«Черные cтрижи улетели в сторону Африки. Белопоясные — в Юго-Восточную Азию. В начале сентября исчезли коршуны. Те улетели на зимовку в сторону Индии», — уточнил специалист.

Также, по словам биолога, с наступлением заморозков, город покинут водоплавающие и околоводные журавли, гуси, дикие утки и другие.

Напомним, что в Новосибирске планируют заменить деревья черемухи на улице Урицкого.

флора и фауна