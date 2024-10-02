Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области прошла проверка системы оповещения

Во всех населенных пунктах прозвучали сирены.

Источник: Комсомольская правда

2 октября в Воронежской области проверяли систему оповещения, о которой жителей предупреждали заранее. Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» с 10.40 утра прозвучал во всех населенных пунктах региона. Большинство воронежцев услышали сирены и громкоговорители, те, кто смотрел в это время телевизор, увидели сообщение на 10 основных телеканалах. Сигнал прошел также по радио. В 10.45 минут тренировка завершилась.

— Проверка готовности системы оповещения населения завершена на территории Воронежской области, — сообщили в приложении МЧС России.

МЧС