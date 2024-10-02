В Воронежской области прошла проверка системы оповещения

2 октября в Воронежской области проверяли систему оповещения, о которой жителей предупреждали заранее. Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» с 10.40 утра прозвучал во всех населенных пунктах региона. Большинство воронежцев услышали сирены и громкоговорители, те, кто смотрел в это время телевизор, увидели сообщение на 10 основных телеканалах. Сигнал прошел также по радио. В 10.45 минут тренировка завершилась.