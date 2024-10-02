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Синоптики предупредили волгоградцев о ночных заморозках в середине недели

В Волгоградской области синоптики спрогнозировали ночные заморозки до −3 º. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградский ЦГМС, холод в ночные часы задержится в регионе до выходных.

Сейчас в Трентоне: +15° 3 м/с 90% 756 мм рт. ст. +17°

— 3 октября ночью температура воздуха составит +7…+12º, в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −0,1…-3 º. Днем воздух прогреется до +21…+26º. Порывы ветра северо-восточного направления составят 7−12 м/с. День ожидается без осадков, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре. — В пятницу, 4 октября, температура ночью составит +6…+11º, при прояснении до 0º. Днем столбики термометров поднимутся до +21…+26º. Без существенных осадков.

В первый выходной день температура в регионе стабилизируется и снова порадует теплой погодой.

— В субботу, 5 октября, ночью температура будет составлять в пределах +7…+12º, а днём +22…+27º. Ветер южный, юго-западный днем 6−11 м/с., — пообещали синоптики.