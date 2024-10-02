Синоптики предупредили волгоградцев о ночных заморозках в середине недели

— 3 октября ночью температура воздуха составит +7…+12º, в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −0,1…-3 º. Днем воздух прогреется до +21…+26º. Порывы ветра северо-восточного направления составят 7−12 м/с. День ожидается без осадков, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре. — В пятницу, 4 октября, температура ночью составит +6…+11º, при прояснении до 0º. Днем столбики термометров поднимутся до +21…+26º. Без существенных осадков.