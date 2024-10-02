Когда в Волгограде включат отопление в 2024 году, станет известно ближе к середине месяца. Каждый год даты начала отопительного сезона в Волгоградской области меняются и зависят они от погоды и решения местных властей. Нагреются батареи в Волгограде, Волжском, Камышине и других городах и районах в разные дни.