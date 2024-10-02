Когда в Волгограде включат отопление в 2024 году, станет известно ближе к середине месяца. Каждый год даты начала отопительного сезона в Волгоградской области меняются и зависят они от погоды и решения местных властей. Нагреются батареи в Волгограде, Волжском, Камышине и других городах и районах в разные дни.
По закону, основание для начала отопительного сезона 2024−2025 в Волгограде и области — среднесуточная температура воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти дней подряд. Когда включать отопление, каждый муниципалитет решает самостоятельно.
В прошлом году подачу тепла в жилые дома в Волгограде начали с 17 октября. Подтопку социальных учреждений запустили еще раньше — с 9 октября. При этом холодов власти решили не дожидаться и включить батареи досрочно.
— По предварительным прогнозам, в Волгограде, отопительный сезон 2024/2025 наступит только в третьей декаде октября. В северных районах Волгоградской области включить батареи могут уже после
При этом губернатор Андрей Бочаров уже поручил чиновникам начать подготовку к раннему старту отопительного сезона и включить отопление в домах, как только придет первое похолодание. О готовности котельных и теплосетей местные власти главе региона доложат до 10 октября.