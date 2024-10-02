В Уссурийске на улице Первомайской открыли ещё одну спортивную площадку

Семь новых спортивных площадок появилось в этом году в Уссурийском городском округе по программе «Спортивный дворик». Очередная была открыто на улице Первомайской, во дворе дома 76-а. Всего на конкурс социально значимых проектов «Спортивный дворик» было подано от жителей в этом году 20 заявок. Выделили финансирование на 7 самых проработанных и необходимых проектов.