В Уссурийске на улице Первомайской открыли ещё одну спортивную площадку

Семь новых спортивных площадок появилось в этом году в Уссурийском городском округе по программе «Спортивный дворик». Очередная была открыто на улице Первомайской, во дворе дома 76-а. Всего на конкурс социально значимых проектов «Спортивный дворик» было подано от жителей в этом году 20 заявок. Выделили финансирование на 7 самых проработанных и необходимых проектов.
По улице Первомайской на грант в 1, 2 млн руб заменили старое резиновое покрытие. Оно пришло в негодность после прошлогоднего наводнения. Также установили новый теневой навес, отреставрировали тренажеры. А ещё рядом с тренажерами расположили шахматные столы. В результате локация во дворе получила вторую жизнь.
«Важно отметить, что подрядчик использовал материалы российского производства и своевременно сдал обьект», — отметил заместитель главы, начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа Павел Пригородов.
Как сообщает пресс-служба Уссурийского городского округа, всего по программе «Спортивный дворник» в этом году выделил 10 миллионов рублей из городского бюджета.
В итоге обновилась спорзона на улице Раздольная, 26; хоккейную коробку сделали на Новоникольском шоссе, 28; современное покрытие — на спортивной площадке по адресу улица Раздольная, 10 А. Благоустроены площадки на Штабского, 16 А и на Михайловском шоссе, 80. В селе Линевичи на улице Заречная сделали «Остров спорта» с воркаут зоной.
С 2019 года по итогам конкурса социально значимых проектов «Спортивный дворик» на территории округа реализовано 73 проекта.