Когда откроют станцию метро «Достоевская» на Кольцевой линии

«Достоевская» появится на Кольцевой линии метро. Она расположится между станциями «Проспект Мира» и «Новослободская», а ее запуск разгрузит станции «Курская», «Чкаловская» и ряд других. Москвичи и гости города смогут выбирать более быстрый и комфортный маршрут.