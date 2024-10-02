Когда откроют станцию метро «Достоевская» на Кольцевой линии

Станцию будут возводить очень аккуратно: это связано с плотной застройкой района, прилегающего к месту размещения нового объекта. Строители вынуждены действовать максимально осторожно, чтобы не повредить сеть подземных коммуникаций.
«Достоевская» появится на Кольцевой линии метро. Она расположится между станциями «Проспект Мира» и «Новослободская», а ее запуск разгрузит станции «Курская», «Чкаловская» и ряд других. Москвичи и гости города смогут выбирать более быстрый и комфортный маршрут.
Станция «Достоевская» станет первым объектом московского метро, оборудованным траволаторами в 350-метровом пешеходном переходе. Последний свяжет саму платформу метро с наземным вестибюлем, располагающимся на перекрестке Олимпийского проспекта и улицы Дурова.
Напомним, что траволаторы — плоские эскалаторы, которые используют в аэропортах. В московском метрополитене они на данный момент отсутствуют. Их появление на новой станции значительно сократит время, проводимое пассажирами в пути к Олимпийскому проспекту.