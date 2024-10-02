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Когда откроют станцию метро «Достоевская» на Кольцевой линии

На строительство новой станции московского метрополитена «Достоевская» потребуется пять лет, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Московский метрополитен станция Достоевская.
Источник: Оксана Гильдеева

Станцию будут возводить очень аккуратно: это связано с плотной застройкой района, прилегающего к месту размещения нового объекта. Строители вынуждены действовать максимально осторожно, чтобы не повредить сеть подземных коммуникаций.

«Достоевская» появится на Кольцевой линии метро. Она расположится между станциями «Проспект Мира» и «Новослободская», а ее запуск разгрузит станции «Курская», «Чкаловская» и ряд других. Москвичи и гости города смогут выбирать более быстрый и комфортный маршрут.

Станция «Достоевская» станет первым объектом московского метро, оборудованным траволаторами в 350-метровом пешеходном переходе. Последний свяжет саму платформу метро с наземным вестибюлем, располагающимся на перекрестке Олимпийского проспекта и улицы Дурова.

Напомним, что траволаторы — плоские эскалаторы, которые используют в аэропортах. В московском метрополитене они на данный момент отсутствуют. Их появление на новой станции значительно сократит время, проводимое пассажирами в пути к Олимпийскому проспекту.