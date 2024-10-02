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В казанском аэропорту заработала новая парковка почти на 800 машин

Она предназначена для длительной стоянки автомобилей.

Источник: Аэропорт Казань

В Международном аэропорту «Казань» имени Тукая 1 октября заработал новый парковочный комплекс на 738 машиномест. Он предназначен для длительной стоянки автомобилей, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Стоимость за сутки составляет 300 рублей.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, оплата производится в автоматических терминалах. Принимается как наличный, так и безналичный расчет. Для заезда на новую парковку нужно повернуть направо на первом съезде на круговом движении.

Напомним, новый терминал в казанском аэропорту планируют начать строить в 2025 году. Его пропускная способность составит три тысячи пассажиров в час.