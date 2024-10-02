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Учеников школы № 25 Екатеринбурга отправили на дистант

В Екатеринбурге учеников еще одной школы города отправили на дистанционное обучение.

Речь идет об образовательном учреждении № 25, расположенном на улице Цветоносной.

На странице во «ВКонтакте» школы сказано, что данные меры введены в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний.

Дистанционное обучение вводится со 2 по 14 октября. Занятия помимо дистанта будет вестись с помощью электронного обучения.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге из-за ОРВИ на дистанционное обучение перевели 189 классов в 93 школах.

Полностью на дистанционное обучение переведены 3 школы. Также образовательный процесс приостановили в 3 детских сада. В 91 дошкольном учреждении закрыто 107 групп.

образование