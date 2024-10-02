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В Самаре тепло подключили в 185 многоквартирных домов

В Самаре продолжается подключение домов к теплу.

В Самаре с наступлением холодов стартовал сезон подключения социальных и жилищных объектов к теплу. Об этом сообщили в городской администрации.

— Постепенно подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии стартовало 1 октября. Профильные службы оперативно будут решать вопросы с каждым адресом. Жилищный фонд города насчитывает более 10 тысяч МКД, — отмечают в сообщении.

Тепло уже пришло в 149 детских садов, 109 школ, 10 опекунских учреждений и 25 медицинских учреждений. Кроме того, тепло уже поступает в 185 многоквартирных домов. Процесс подключения не останавливается. В ближайшее время запланировано открыть работу «горячей линии».

ЖКХ