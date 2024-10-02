В Самаре тепло подключили в 185 многоквартирных домов

Тепло уже пришло в 149 детских садов, 109 школ, 10 опекунских учреждений и 25 медицинских учреждений. Кроме того, тепло уже поступает в 185 многоквартирных домов. Процесс подключения не останавливается. В ближайшее время запланировано открыть работу «горячей линии».