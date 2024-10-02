Ковид переходит на «Флирт»: опасен ли новый штамм для нижегородцев

«В Нижегородской области в последнее время больше циркулирует вариант Pirola, но ожидается появление нового варианта, названного FLIRT и смеси его подвариантов, названной XEC, — рассказал он. — Они обнаружены за рубежом и активно распространяются по миру, в том числе ожидаются и в России. Но это уже ослабленный вирус, он не имеет такой разрушительной силы, как коронавирус в начале пандемии. Он всё в большей мере превращается в возбудителя сезонной инфекции, вызывает заболевания, напоминающие обычную простуду. При этом ослабленный вирус более контагиозен, то есть быстрее и легче распространяется среди людей».