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В Астане пройдет чемпионат мира по пауэрлифтингу

С 5—12 октября 2024 года в Астане пройдет чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу и жиму лежа среди слабовидящих и незрячих спортсменов, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Это значимое событие впервые будет организовано в Казахстане и соберет сильнейших атлетов из разных стран. В соревнованиях примет участие 71 спортсмен из 9 стран: Казахстана, Грузии, Украины, Турции, Египта, Ливии, Чехии, Израиля и Кении.

Всего ожидается прибытие 130 участников, включая тренеров, сопровождающих и судей.

Это первое мировое событие такого масштаба, проводимое среди слабовидящих и тотально незрячих спортсменов в Казахстане. Чемпионат станет важным шагом в поддержке инклюзии и развитии спорта для людей с ограниченными возможностями в стране.

Чемпионат проводится Казахстанской федерацией пара пауэрлифтинга и Казахстанской ассоциацией спорта слепых при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и акимата города Астаны.

В октябре 2023 года Астана принимала чемпионат мира по парахоккею.