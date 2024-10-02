В Астане пройдет чемпионат мира по пауэрлифтингу

Это значимое событие впервые будет организовано в Казахстане и соберет сильнейших атлетов из разных стран. В соревнованиях примет участие 71 спортсмен из 9 стран: Казахстана, Грузии, Украины, Турции, Египта, Ливии, Чехии, Израиля и Кении.
Всего ожидается прибытие 130 участников, включая тренеров, сопровождающих и судей.
Это первое мировое событие такого масштаба, проводимое среди слабовидящих и тотально незрячих спортсменов в Казахстане. Чемпионат станет важным шагом в поддержке инклюзии и развитии спорта для людей с ограниченными возможностями в стране.
Чемпионат проводится Казахстанской федерацией пара пауэрлифтинга и Казахстанской ассоциацией спорта слепых при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и акимата города Астаны.
В октябре 2023 года Астана принимала чемпионат мира по парахоккею.