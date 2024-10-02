5 млрд рублей на общепит и 4 ночевки: как туристы улучшают экономику Казани

Почти 3,2 млн человек посетили Казань за январь-август этого года. Показатель вырос на 10%. Директор Комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова рассказала о путешественниках, которые приезжают в республику и преимущественно в ее столицу (63% турпотока).
Казань приезжают посмотреть со всей России, но чаще это делают москвичи (13%), жители соседнего Башкортостана (9%), еще по 6% приходится на Московскую область и Чувашию. Также среди гостей столицы Татарстана можно увидеть туристов из Марий Эл, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областей.
Если составлять средний портрет туриста из Казани, то это женщина сорока лет, которая приезжает в город на четыре дня. Самая распространенная возрастная категория — 35−44 года, самая малочисленная — 65%. Более трети турпотока приходится на молодежь, но городские власти надеются привлечь больше возрастных туристов. Постепенно это удается — показатель за восемь месяцев этого года подрос с 4% до почти 14%.
Более 5 млрд рублей — столько казанские туристы оставили в кафе и ресторанах.
Разумеется, властей города интересует и то, сколько денег оставляют туристы в Казани. Так, за восемь месяцев этого года путешественники потратили на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года — свыше 22 млн рублей. В среднем каждый турист оставляет в городе ежедневно около 3 тыс. рублей.
Самые популярные траты — на общепит. Так 26% затрат приходится на оплату кафе, баров и ресторанов. В них туристы оставили за восемь месяцев этого года порядка 5 млрд рублей. Средний чек в заведениях составляет порядка 1 тыс. рублей на человека.
Примерно столько же (23%) путешественники тратят на развлечения и оплату гостиницы, чуть меньше (21%) — на покупки в продовольственных магазинах, еще меньше (18%) — на покупки в непродовольственных магазинах.
До конца года в Казани откроют четыре новых отеля.
В столице Татарстана появится 690 новых номеров за счет открытия новых гостиниц. Сейчас гости могут разместиться в 230 сертифицированных объектах, где располагаются 7,9 тыс. номеров.
Власти города поделились, что за январь-август этого года средняя заполняемость составила 66%. Причин тому как минимум две. Первая — ремонт в части номеров в преддверии саммита БРИКС, вторая — туристы все чаще делают выбор в пользу аренды квартир. Максимальный спрос на отели традиционно пришелся на майские праздники и летние месяцы. Периодически заполняемость доходила до 90%.
Новые авиарейсы и популярные речные прогулки.
Туристический поток растет в, том числе, за счет авиаперевозок. Казанский аэропорт за 8 месяцев этого года принял 3,6 млн туристов (+4%). Городские власти надеются, что туристы будут активно пользоваться новыми прямыми рейсами. Так, в конце сентября запустили рейс Казань — Шанхай, а в конце октября планируется дать старт прямому рейсы Казань — Абу-Даби.
Популярность водного туризма значительно выросла. Так, с апреля по август речной порт Казани обслужил почти 330 тысяч пассажиров (+35%). Основные направления речных перевозок — Свияжск, Болгар, прогулки по Волге, а также Верхний Услон, Тетюши, Печищи. Среди туристов пользовался популярностью речной трамвайчик, на котором можно было прокатиться по Казанке с экскурсией. Этой возможностью с мая по август воспользовались более 64 тысяч гостей (+16%).
Чиновникам поручили самим пройти по туристическим маршрутам для их улучшения.
Мэр Казани Ильсур Метшин внес свои предложения, как можно улучшить турпредложения для гостей города. Например, делать коллаборации с представителями туристического бизнеса, чтобы создать кардинально новые продукты. Все решения должны работать на увеличение времени, которое туристы проводят в Казани. Кроме того, нужно проводить новые мероприятия, которые могли бы заинтересовать путешественников, в дополнение к фестивалю «Вкусная Казань», празднику Сабантуй и Дню Республики.
Метшин поручил чиновникам самостоятельно «обойти ногами» все туристические локации, в том числе музеи, чтобы загодя подготовиться к новому туристическому сезону. Увеличить турпоток можно без особых затрат, нужно лишь уделить внимание некоторым объектам, считает градоначальник.