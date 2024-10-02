5 млрд рублей на общепит и 4 ночевки: как туристы улучшают экономику Казани

Если составлять средний портрет туриста из Казани, то это женщина сорока лет, которая приезжает в город на четыре дня. Самая распространенная возрастная категория — 35−44 года, самая малочисленная — 65%. Более трети турпотока приходится на молодежь, но городские власти надеются привлечь больше возрастных туристов. Постепенно это удается — показатель за восемь месяцев этого года подрос с 4% до почти 14%.