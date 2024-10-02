Во Владивостоке отремонтируют 25 остановок общественного транспорта

«В список работ включены 25 павильонов, расположенных на остановках общественного транспорта “Столовая” (по направлению в центр), “Энерготехникум”, “Галактика”, “Добровольского”, “Колледж ВГУЭС”, “Детская поликлиника”, “Восточная Верфь”, “Калинина, 117” (оба направления), “Перинатальный центр”, “Невельского, 117”, “Каплунова, 23”, “Детский сад № 37”, “Рассвет”, “Депутатская” (в сторону центра), “Демидюка”, (в сторону Нейбута), “Адмиральская”, “Детская поликлиника” (район Снеговой Пади), “Снеговая, 41”, “Бестужева”, “Маяк”, “Аякс” (в сторону о. Русский), “Зоопарк”, “Садгородская, 2”, “Фанзавод”, — рассказали специалисты управления дорог администрации Владивостока.