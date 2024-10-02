Трентон
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под запрет Госстандарта попало еще одно российское мороженое и испанские оливки

Мороженое с заменителем молочного жира с ароматом клубники в вафельном стакане российской компании «Фабрика грез» запрещено продавать в Беларуси с 7 октября. Это уже третий сорт мороженого данного производителя, попавший под санкции Госстандарта.

Источник: РИА "Новости"

Причиной запрета на продажу в ведомстве называют аномально высокий процент замещения молочного жира заменителем — 88,2% при норме не более 50%. Ранее в Беларуси запретили продавать мороженое той же фирмы с ароматами тутти-фрутти и вишни.

Госстандарт также ввел запрет на продажу оливок под брендом HELCOM. Их производит испанская компания Manzanilla Olive S.C.A. Поводом стало применение в их составе консерванта диоксида серы (Е220).

Еще один пищевой продукт, продажа которого также будет невозможна с 7 октября, — российская томатная паста «Моравка». Ее выпускает самарское ООО «РВК». Здесь также присутствует диоксид серы. Кроме того, превышена массовая доля растворимых сухих веществ.