Под запрет Госстандарта попало еще одно российское мороженое и испанские оливки

Еще один пищевой продукт, продажа которого также будет невозможна с 7 октября, — российская томатная паста «Моравка». Ее выпускает самарское ООО «РВК». Здесь также присутствует диоксид серы. Кроме того, превышена массовая доля растворимых сухих веществ.