Под запрет Госстандарта попало еще одно российское мороженое и испанские оливки

Причиной запрета на продажу в ведомстве называют аномально высокий процент замещения молочного жира заменителем — 88,2% при норме не более 50%. Ранее в Беларуси запретили продавать мороженое той же фирмы с ароматами тутти-фрутти и вишни.
Госстандарт также ввел запрет на продажу оливок под брендом HELCOM. Их производит испанская компания Manzanilla Olive S.C.A. Поводом стало применение в их составе консерванта диоксида серы (Е220).
Еще один пищевой продукт, продажа которого также будет невозможна с 7 октября, — российская томатная паста «Моравка». Ее выпускает самарское ООО «РВК». Здесь также присутствует диоксид серы. Кроме того, превышена массовая доля растворимых сухих веществ.