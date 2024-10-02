«Залегли на дно»: Как воришки на лодке дважды попытались ограбить храм в Старочеркасской

— Ничего святого! — так отреагировали местные жители на новость о том, что храм в станице Старочеркасской под Ростовом ограбили неизвестные. Воришки под покровом ночи вынесли из церковной лавки 160 различных ювелирных изделий.
Пропали крестики, подвески, кольца и лжицы (ложка для причастия, — прим. ред.) из драгоценных металлов. Как позже подсчитают церковнослужители, ущерб составил, в общей сложности, 340 тысяч рублей.
Однако задержать преступников по горячим следам не удалось. Но, вероятно, поверив в свою безнаказанность, они объявились снова. Как и в первом случае, мужчины подобрались к храму на резиновой лодке.
— После совершения преступления в июне этого года сообщники «залегли на дно», а через некоторое время решили повторить противоправное деяний в том же соборе, — рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. — Однако совершить очередную кражу подельникам не удалось, и они ретировались ни с чем.
В итоге, полицейские вышли на след нарушителей. Ими оказались жители небольшого городка Красный Сулин. Мужчинам — 39 и 45 лет.
— Полицейские изъяли у подозреваемых часть похищенного ими имущества, — добавили в ведомстве, — а следователи возбудили в отношении них уголовные дела по статье «Кража».
На время расследования фигуранты заключены под стражу.
Если дело дойдет до суда, а мужчин признают виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы.