«Залегли на дно»: Как воришки на лодке дважды попытались ограбить храм в Старочеркасской

— После совершения преступления в июне этого года сообщники «залегли на дно», а через некоторое время решили повторить противоправное деяний в том же соборе, — рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. — Однако совершить очередную кражу подельникам не удалось, и они ретировались ни с чем.