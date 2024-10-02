В центре Казани во время проверки систем оповещения не прозвучали сирены

В центре Казани не прозвучали обещанные сирены оповещения. К тому же информация об этом не транслировалась в местном телеканале и радио. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.
По словам очевидцев, сирены не было слышно вблизи площади Свободы, парка «Черное озеро» и КФУ, сообщает «БИЗНЕС Online». Проверить работоспособность систем оповещения должны были 2 октября в 10.43.
В городских телеграм-каналах заявили, что в это время было тихо и в Высокогорском районе. Однако в районе станций метро «Суконная слобода» и «Козья слобода» проблем с системой оповещения не наблюдалось.
По словам корреспондента «КП-Казань», сирены не было слышно и в Кировском районе. столицы Татарстана.
Ранее татарстанцев предупредили о проверке системы оповещения населения. Мероприятие планировали провести в среду, 2 октября.