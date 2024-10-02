Экс-губернатор Хабаровского края был на борту самолета, развернувшегося из-за ракетной атаки Ирана

Экс-губернатор Хабаровского края, министр спорта России Михаил Дегтярев находился в составе делегации, которая следовала из Москвы в Доху, сообщает ИА AmurMedia.
Следовавший из Москвы в Доху самолет российской делегации во главе с Дмитрием Чернышенко был вынужден развернуться у иранской границы после закрытия Ираном своего воздушного пространства. Позднее правительственный борт приземлился в Минеральных Водах.
«Обстановка действительно напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо им. Приземлились в России, в Минводах», — приводит ТАСС (18+) слова Дегтярева.
Как сообщил Дмитрий Чернышенко, направлявшийся в Катар борт делегации РФ вернется в Москву по соображениям безопасности.
«Понимаем, что сейчас получить разрешение на пролет через Персидский залив тоже не представляется возможным, поскольку нет ясности о текущей ситуации. Приняли решение возвращаться в Москву и дожидаться оценки ситуации, поскольку не можем подвергать риску делегацию. Будем ждать подтверждения от авиационных властей, от властей стран, которые нас должны принимать», — сказал он.
«Авиационные власти Ирана давали нам пролет в безопасной зоне в районе Омана, [которая находится] очень далеко, нам бы не хватило топлива по маршруту. Поэтому было принято решение вернуться для заправки сюда. По возвращении в Россию мы заправились», — добавил Чернышенко.