Экс-губернатор Хабаровского края был на борту самолета, развернувшегося из-за ракетной атаки Ирана

«Понимаем, что сейчас получить разрешение на пролет через Персидский залив тоже не представляется возможным, поскольку нет ясности о текущей ситуации. Приняли решение возвращаться в Москву и дожидаться оценки ситуации, поскольку не можем подвергать риску делегацию. Будем ждать подтверждения от авиационных властей, от властей стран, которые нас должны принимать», — сказал он.