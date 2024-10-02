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Казахстан поставил антирекорд по углеродным выбросам

Сфера энергетики вносит наибольший вклад в загрязнение.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Казахстан поставил антирекорд по углеродным выбросам.

Объем от производства энергии вырос на 11,2% — с 277,5 миллиона до 308,7 миллионов тонн эквивалента CO₂ за год. Такие данные опубликовал Институт энергии.

Наибольший вклад в выбросы вносит сфера энергетики. Главным образом из-за потребления ископаемого топлива, такого как нефть и уголь. Данные включают выбросы от производства энергии, сжигания в факелах, промышленных процессов, транспортировки и распределения ископаемого топлива.

Две крупные нефтяные компании наказаны за загрязнение окружающей среды.

По данным института, в 2023-м Казахстан потратил на охрану окружающей среды 343 миллиарда тенге (712,8 миллионов долларов), это более чем на 20% больше, чем годом ранее.

В Минэкологии Казахстана опровергли сообщение о самом масштабном выбросе метана в воздух.

Расходы растут уже третий год подряд, это поддержание работы технологий и предприятий, направленных на предотвращение, сокращение или устранение загрязняющих веществ.

Более 40 предприятий Казахстана будут мониторить воздействие на экологию.

В мировом масштабе почти треть объема выбросов углерода в 2023 году пришлась на Китай: 12,6 млрд тонн эквивалента CO₂, что превышает совокупный объём выбросов всего Западного полушария и Европы. Причина — зависимость от угля и нефти.

Второе место по объемам выбросов в 2023 году занимает США. Третье заняла Индия, которая активно инвестирует в угольную промышленность.

экология
энергетика