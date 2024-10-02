АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Казахстан поставил антирекорд по углеродным выбросам.
Объем от производства энергии вырос на 11,2% — с 277,5 миллиона до 308,7 миллионов тонн эквивалента CO₂ за год. Такие данные опубликовал Институт энергии.
Наибольший вклад в выбросы вносит сфера энергетики. Главным образом из-за потребления ископаемого топлива, такого как нефть и уголь. Данные включают выбросы от производства энергии, сжигания в факелах, промышленных процессов, транспортировки и распределения ископаемого топлива.
Две крупные нефтяные компании наказаны за загрязнение окружающей среды.
По данным института, в 2023-м Казахстан потратил на охрану окружающей среды 343 миллиарда тенге (712,8 миллионов долларов), это более чем на 20% больше, чем годом ранее.
В Минэкологии Казахстана опровергли сообщение о самом масштабном выбросе метана в воздух.
Расходы растут уже третий год подряд, это поддержание работы технологий и предприятий, направленных на предотвращение, сокращение или устранение загрязняющих веществ.
Более 40 предприятий Казахстана будут мониторить воздействие на экологию.
В мировом масштабе почти треть объема выбросов углерода в 2023 году пришлась на Китай: 12,6 млрд тонн эквивалента CO₂, что превышает совокупный объём выбросов всего Западного полушария и Европы. Причина — зависимость от угля и нефти.
Второе место по объемам выбросов в 2023 году занимает США. Третье заняла Индия, которая активно инвестирует в угольную промышленность.