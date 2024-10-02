«Семикратное превышение алкоголя в воздухе»: в Башкирии гаишники задержали пьяного нарушителя благодаря Telegram

Вчера, 1 октября, в Ишимбайском районе Башкирии пьяного нарушителя задержали благодаря мессенджеру. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Неравнодушный гражданин сообщил, что нетрезвый мужчина за рулем Opel Astra едет со стороны деревни Салихово по направлению в Ишимбай. Информацию передали сотрудникам местной ГАИ. Спустя время дорожные полицейские задержали нарушителя. Им оказался 40-летний местный житель. Медосвидетельствование показало семикратное превышение алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Водителя привлекли к административной ответственности. Его авто отправили на штрафстоянку.
— Хочу выразить искреннюю благодарность за содействие в обеспечении безопасности дорожного движения. Ваша помощь помогла избежать трагедии на дороге, — заявил Севастьянов.
Руководитель ГАИ республики напомнил, что сообщить о нарушениях ПДД можно по телефону горячей линии МВД региона
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