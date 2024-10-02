В Ростовской области благоустроили родник в Горненском заказнике

В Горненском заказнике Ростовской области благоустроена территория Прохоровского родника. Проект благоустройства реализован Сбером при содействии регионального Министерства природных ресурсов и экологии и волонтеров.
Родник располагается на особо охраняемой территории. Здесь обитает 40 видов животных и произрастают около 30 видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области. Большое значение для региона имеет и сам источник.
Как рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, Прохоровский родник питает реку Кундрючья, а затем его воды попадают в Северский Донец и Дон. Также благоустройство источника является продолжением развития экологического туризма в Ростовской области. Для заказника банк уже оцифровал пять экологических троп. Это позволит жителям и гостям региона изучить протяженность маршрутов, увидеть на них водоемы и редкие растения, узнать рекомендуемое время посещения.
К слову, на экологическом маршруте «Войди в природу другом» организована остановка «Прохоровский родник». Имеются здесь и другие локации — «Донлесхоз», «Вольерный комплекс», «Прохоровская плотина»
Работы по благоустройству родника включили очистку территории, установку лавочки и паспорта объекта, табличек с изображением байбаков, редких растений и насекомых. У источника также появилась мозаика из камней. Ее создали ученики Киселевской школы и школы № 22 Красносулинского района.
— Горненский заказник — крайне перспективная и востребованная территория для туризма. Сегодня здесь был благоустроен Прохоровский родник. Теперь мы добавим ещё одну локацию для посещения туристами, а также сможем проводить здесь экологические уроки для детей и показывать им на конкретном примере, как важно сберегать природу нашего региона и грамотно хозяйствовать на этой земле, — поделилась начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ минприроды Ростовской области Светлана Толчеева.