В Ростовской области благоустроили родник в Горненском заказнике

— Горненский заказник — крайне перспективная и востребованная территория для туризма. Сегодня здесь был благоустроен Прохоровский родник. Теперь мы добавим ещё одну локацию для посещения туристами, а также сможем проводить здесь экологические уроки для детей и показывать им на конкретном примере, как важно сберегать природу нашего региона и грамотно хозяйствовать на этой земле, — поделилась начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ минприроды Ростовской области Светлана Толчеева.