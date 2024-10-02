Супруги из Омска выиграли в лотерею 30 миллионов

Супруги из Омска Владимир и Кристина выиграли в лотерею «Столото» 30 млн рублей. По словам омичей, которые сейчас живут в Подмосковье, они зашли в фирменный магазин и наугад купили билеты.
«До этого билеты моментальных лотерей с дизайном “Русское лото” давали нам только мелкие выигрыши, поэтому на них я не надеялся вообще. В этот раз, когда стёр защитный слой и увидел символ “5Х” и рядом 6 млн, чуть дар речи не потерял», — рассказал Владимир.
Кристина же рассказала, что, когда узнала сумму выигрыша, «начала скакать по всей квартире» и кричать от радости. Омичка добавила, что с мужем они не сомневались, что когда-нибудь обязательно выиграют.
Семья планирует потратить выигрыш на покупку собственного дома.
Ранее стало известно, что омичка Алина Герман стала претенденткой на победу в финальном шоу «Мисс Россия — 2024». Мероприятие состоится в эту субботу, 5 октября, в концертном зале Barvikha Luxury Village в Подмосковье. В конкурсе принимают участие незамужние девушки из России в возрасте от 18 до 23 лет.