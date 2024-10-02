Супруги из Омска выиграли в лотерею 30 миллионов

«До этого билеты моментальных лотерей с дизайном “Русское лото” давали нам только мелкие выигрыши, поэтому на них я не надеялся вообще. В этот раз, когда стёр защитный слой и увидел символ “5Х” и рядом 6 млн, чуть дар речи не потерял», — рассказал Владимир.