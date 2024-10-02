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В Волгограде получили первый трехсекционный трамвай модели «Невский»

Вагоны будут работать на линии СТ.

Источник: администрация Волгограда

Сейчас идут работы по пуско-наладке оборудования.

Трехсекционный трамвай сейчас находится в парке в специальном трале. Его уже поставили на рельс с помощью крановых установок, сообщили в администрации города.

Перед тем как отправить в Волгоград, вагоны проверили на заводской испытательной линии. В городе-герое все новые трамваи пройдут обкатку еще раз. До конца года в областной центр доставят 12 трехсекционных трамваев и 50 односекционных.

Напомним, в Волгоградской области за последние 10 лет на линии вышли более 1000 новых единиц общественного транспорта. Для модернизации транспортной инфраструктуры в регионе используют инструменты, в том числе возможности нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также механизмы государственно-частного партнерства.