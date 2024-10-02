МВД возбудило новое уголовное дело против блогера Лерчек и ее бывшего мужа

В марте 2023 года Чекалиных обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей и в отмывании денег в размере 130 млн рублей, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. По данным следствия, Лерчек с июля 2020 года по июль 2022 года платила налоги с продажи фитнес-марафонов в интернете как индивидуальный предприниматель по упрощенной схеме, которую можно использовать только при доходе до 150 млн рублей в год. Остальную прибыль она, как считает следствие, дробила и оформляла на других людей.