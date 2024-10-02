Розэ из BLACKPINK анонсировала дебютный сольный лонгплей rosie

Участница женской K-pop-группы BLACKPINK Розэ в своих соцсетях анонсировала первый сольный полноформатник под названием rosie. Релиз лонгплея намечен на 6 декабря.
«Я влила в этот альбом свою кровь и слезы. Не могу дождаться, когда вы послушаете мой маленький дневник», — написала Розэ. Девушка призналась, что во время записи студийника в Лос-Анджелесе много раз чувствовала себя в тупике, но справилась благодаря поддержке семьи, друзей и команды.
Название пластинки — имя, которым артистку называют близкие. Певица выразила надежду, что после прослушивания rosie поклонники ощутят с ней более близкую связь.
В конце сентября Розэ сообщила, что заключила договор с лейблом Atlantic Records. Ранее стало известно, что участницы BLACKPINK не продлили сольные контракты с YG Entertainment.