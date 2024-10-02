Розэ из BLACKPINK анонсировала дебютный сольный лонгплей rosie

«Я влила в этот альбом свою кровь и слезы. Не могу дождаться, когда вы послушаете мой маленький дневник», — написала Розэ. Девушка призналась, что во время записи студийника в Лос-Анджелесе много раз чувствовала себя в тупике, но справилась благодаря поддержке семьи, друзей и команды.