Эксперты рассказали, когда менять летнюю на зимнюю резину 2024 в Иркутске

— Так называемая «липучка» в большинстве своем ведет себя достаточно неплохо, — рассказывает председатель «Союза автомобилистов Сибири» Алексей Шабанов. — Если вы не выезжаете за город, то такой тип резины для вашего автомобиля будет более комфортным. К тому же, она не издает характерный звук шипов по асфальту, да и шипы выпадать не будут. Если же вы часто выезжаете за пределы города, туда, где нет асфальта, где лежит утрамбованный снег, тогда лучше приобретать шипованную резину.