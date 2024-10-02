Эксперты рассказали, когда менять летнюю на зимнюю резину 2024 в Иркутске

Зимняя резина 2024 в Иркутске совсем скоро появится на большинстве городских автомобилей. Если сентябрь со своими плюсовыми температурами еще пригоден для летнего варианта покрышек, то в октябре машину лучше уже «переобуть». КП-Иркутск узнала у экспертов, когда лучше поменять летнюю резину на зимнюю и что будет, если это не сделать вовремя.
Зимняя резина 2024 в Иркутске: штрафы
Согласно российскому законодательству зимняя резина должна быть на автомобилях в зимние месяцы — это декабрь, январь, февраль. Если инспекторы ГИБДД увидят нарушение, автолюбителю грозит штраф. Наказание за резину не по сезону озвучено в Кодексе РФ об административных правонарушениях в части 1 статьи 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена…».
— Сумма штрафа — 500 рублей, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции города Иркутска.
Ранее использование летней резины зимой и зимней резины летом не считалось нарушением. Соответствующие изменения в Кодексе РФ вступили в силу с 1 сентября прошлого года. Эта вторая зима, когда полицейские могут выписать водителям такие штрафы.
Зимняя резина 2024 в Иркутске: когда менять
Декабрь, январь, февраль — это календарная зима. Однако, в Сибири климатические условия для того, чтобы на автомобилях появилась зимняя резина 2024 в Иркутске, наступают гораздо раньше.
— Согласно рекомендации специалистов, летняя резина меняется на зимнюю, как только среднесуточная температура воздуха опускается ниже +5 градусов, — говорит председатель «Союза автомобилистов Сибири» Алексей Шабанов. — Это связано с физическими свойствами резины: зимняя резина в жару плавится, соответственно, свойства у нее ухудшаются. Для хорошего сцепления с дорогой ей необходима более низкая температура, но это не означает, что обязательно нужно ждать пока выпадет снег. Напротив, ждать не стоит.
Такой подход, к тому же, наверняка избавит вас от необходимости ждать очереди на смену покрышек в шиномонтажных мастерских.
Зимняя резина 2024 в Иркутске: какую выбрать
Зимняя резина 2024 в Иркутске бывает двух видов — с шипами и без. Какую выбрать, решать конкретно каждому автомобилисту, как говорится, исходя из потребностей или образа жизни. Фрикционные шины, они же — зимние нешипованные, они же — «липучка» — подойдут тем, кто ездит в основном по городским улицам.
— Так называемая «липучка» в большинстве своем ведет себя достаточно неплохо, — рассказывает председатель «Союза автомобилистов Сибири» Алексей Шабанов. — Если вы не выезжаете за город, то такой тип резины для вашего автомобиля будет более комфортным. К тому же, она не издает характерный звук шипов по асфальту, да и шипы выпадать не будут. Если же вы часто выезжаете за пределы города, туда, где нет асфальта, где лежит утрамбованный снег, тогда лучше приобретать шипованную резину.
Кстати, зимняя резина 2024 в Иркутске имеет особые маркировки — это либо буквы M+S (что значит Mud + Snow, что переводится с английского, как грязь и снег), либо рисунок три горные вершины со снежинкой внутри, либо и то, и другое сразу.
Что касается, всесезонной или всепогодной резины, то использование ее в климате Приангарья, по мнению экспертов, небезопасно.
— При наших температурных показателях, когда летом на улице может быть выше +30, а зимой ниже −30 градусов, такая резина просто не будет работать «правильно», — говорит председатель «Союза автомобилистов Сибири» Алексей Шабанов. — Всесезонную резину в Иркутске лучше использовать осенью и весной, но никто же не будет переобувать машину четыре раза в год, поэтому лучше выбрать все же вариант летней резины на лето и зимней — на зиму и менять ее, ориентируясь на температуру воздуха.
НА ЗАМЕТКУ! Советы автомобилистам от инспекторов ГИБДД на зимний период
— Замените резину на зимнюю. Перед этим проверьте ее состояние: достаточный ли остаток протектора, нет ли видимых повреждений.
— Проверьте аккумулятор автомобиля. Зимой он испытывает большую нагрузку. Убедитесь, что он заряжен и работает исправно.
— Проверьте состояние тормозных колодок, уровень тормозной жидкости.
— Следите за уровнем антифриза.
— Приобретите для очистки стекол специальную морозоустойчивую жидкость.
— При каждой поездке проверяйте исправность фар, габаритов, стоп-сигналов, поворотников, а также перед выездом на оживленную трассу во время снега проконтролируйте работу тормозных колодок нажатием на педаль тормоза. Это позволит вам также оценить качество сцепления шин с дорогой.
Стоит отметить, что не только исправность транспорта играет важную роль в безопасности движения, но и стиль вождения. Водители обязаны правильно оценивать погодные условия и выбирать максимально безопасный режим вождения.
— Зимний стиль вождения предполагает воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд, придерживаться увеличенной безопасной дистанции до впереди идущих автомобилей и уменьшения скоростного режима, — рассказали в Госавтоинспекции города Иркутска. — Дополнительно необходимо сконцентрироваться вблизи пешеходных переходов и крупных перекрестков.