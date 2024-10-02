Каратисты Суворовского смогли подтвердить свой высокий спортивный уровень

В соревнованиях приняла участие и команда каратистов клуба «Суворов», который расположен в одноименном жилом районе Донской столицы. Клуб представили 15 спортсменов, которые участвовали во всех дисциплинах. За призовые места развернулась упорная борьба. В некоторых категориях конкуренция составила до 30 человек. Не смотря на это, ребятам из «Суворова» удалось выйти в финалы и занять призовые места.