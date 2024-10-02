Каратисты Суворовского смогли подтвердить свой высокий спортивный уровень

В Ростове-на-Дону в минувшие выходные состоялся турнир по киокусинкай «Rostov Open». В соревнованиях приняли участие почти 800 спортсменов из ДНР, Краснодарского края, ЛНР, Ростовской области, Республик Калмыкия и Крым, а также из Севастополя.
Основными дисциплинами состязаний стали ката, ката-группа и кумитэ. Возраст участников составил от 6 до 10 лет. Также был организован отдельный турнир для ветеранов (45+).
В соревнованиях приняла участие и команда каратистов клуба «Суворов», который расположен в одноименном жилом районе Донской столицы. Клуб представили 15 спортсменов, которые участвовали во всех дисциплинах. За призовые места развернулась упорная борьба. В некоторых категориях конкуренция составила до 30 человек. Не смотря на это, ребятам из «Суворова» удалось выйти в финалы и занять призовые места.
Первым в ката стал Семен Захаров. Второй — Екатерина Василькина. В групповых соревнованиях по ката команды Суворовского также поднялись на пьедестал почета: 2 место (Семен Захаров, Екатерина Василькина и Александр Пинечко) и 3 место (Наталья Мозговая, Ева Арутюнян и София Григорян). В кумитэ второе место занял Александр Загуляев, третьи места заняли Сергий Мостовой, Роман Штрем, Владимир Ковальчук и Аркадий Сивокобыльский.
По словам главного тренера сборной команды Ростовской области по киокусинкай Олега Захарова, прошедший турнир можно считать очередным тестовым этапом перед участием во всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября. Все лидеры команды подтвердили свою квалификацию и готовы проявить себя уже на всероссийском уровне.