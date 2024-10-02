Власти объяснили причину громких взрывов в Воронеже

Причиной взрывов, которые неоднократно слышали жители Воронежа, стали учения, которые проходят на «одном из специальных объектов». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства 2 октября.
Там пояснили, что громкие звуки воронежцы будут слышать на протяжении еще нескольких дней. Пока учения будут продолжаться. Дату их окончания не называют. Власти просят людей сохранять спокойствие.
Напомним, взрывы, которые прозвучали в Воронеже в конце сентября, встревожили горожан. Как заверили в пресс-службе регионального правительства, на территории области происшествия не фиксировались, в городе обстановка спокойная.